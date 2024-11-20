Десантники 80 бригады за один бой на Курщине взяли в плен 26 россиян

https://racurs.ua/n201399-desantniki-80-brigady-za-odin-boy-na-kurschine-vzyali-v-plen-26-rossiyan-video.html

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Під час одного із невдалих ворожих штурмів у Курській області рф, десантники 80 десантно-штурмової бригади знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя.

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На відео розповідь двох бійців підрозділу «Шторм Z»: колишні увʼязнені, яких, після підписання контракту та десятиденної підготовки, кинули гинути як «гарматне мʼясо», проте, після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.