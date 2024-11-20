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Россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстрел украинских пленных в Курской области

Россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — расстрел украинских пленных в Курской области

20 ноя 2024, 21:16
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Російські окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в оточення на території Курської області рф.


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Про це 20 листопада повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ймовірне відео розстрілу почало ширитись мережею. Його, зокрема, опублікував у своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко.

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За словами Лубінця, він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину росіян.

Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин, — заявив омбудсмен.

Источник: Ракурс


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