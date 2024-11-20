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Росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни - розстріл українських полонених у Курській області
Росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріл українських полонених у Курській областіhttps://racurs.ua/ua/n201401-rosiyany-vchergove-porushyly-pravyla-ta-zvychayi-vedennya-viyny-rozstril-ukrayinskyh-polonenyh.htmlРакурс
Російські окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в оточення на території Курської області рф.
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Про це 20 листопада повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Ймовірне відео розстрілу почало ширитись мережею. Його, зокрема, опублікував у своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко.
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За словами Лубінця, він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину росіян.
Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин, — заявив омбудсмен.