Во время брифинга Захаровой, скриншот видео

https://racurs.ua/n201417-predstavitel-mida-rf-zaharova-vo-vremya-brifinga-poluchila-ukazanie-ne-kommentirovat-udar.html

Ракурс

Представниці міністерства закордонних справ рф Марії Захаровій під час брифінгу зателефонував невідомий чоловік і попросив «не коментувати удари балістичними ракетами». Розмову було чути, оскільки Захарова стояла біля увімкнених мікрофонів.

.

Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Цілком ймовірно, що дзвінок був інсценуванням, — наголошує журналіст.

На відео брифінг можна почути, що співрозмовник Захарової заявив:

Удар по «Південмашу» балістичними ракетами, про що не варто говорити. Не коментуй взагалі.

Так, добре, дякую, — відповіла вона.

Після цього брифінг продовжився у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по Дніпру ймовірно балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду.