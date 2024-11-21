Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час брифінгу Захарової, скріншот відео

Речниця мзc рф Захарова під час брифінгу отримала вказівку не коментувати удар по Дніпру (ВІДЕО)

21 лис 2024, 14:26
999

Представниці міністерства закордонних справ рф Марії Захаровій під час брифінгу зателефонував невідомий чоловік і попросив «не коментувати удари балістичними ракетами». Розмову було чути, оскільки Захарова стояла біля увімкнених мікрофонів.


.

Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Цілком ймовірно, що дзвінок був інсценуванням, — наголошує журналіст.

На відео брифінг можна почути, що співрозмовник Захарової заявив:

Удар по «Південмашу» балістичними ракетами, про що не варто говорити. Не коментуй взагалі.

Так, добре, дякую, — відповіла вона.

Після цього брифінг продовжився у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по Дніпру ймовірно балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів