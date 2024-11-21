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Під час брифінгу Захарової, скріншот відео
Речниця мзc рф Захарова під час брифінгу отримала вказівку не коментувати удар по Дніпру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201417-rechnycya-mzc-rf-zaharova-pid-chas-bryfingu-otrymala-vkazivku-ne-komentuvaty-udar-po-dnipru-video.htmlРакурс
Представниці міністерства закордонних справ рф Марії Захаровій під час брифінгу зателефонував невідомий чоловік і попросив «не коментувати удари балістичними ракетами». Розмову було чути, оскільки Захарова стояла біля увімкнених мікрофонів.
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Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Цілком ймовірно, що дзвінок був інсценуванням, — наголошує журналіст.
На відео брифінг можна почути, що співрозмовник Захарової заявив:
Удар по «Південмашу» балістичними ракетами, про що не варто говорити. Не коментуй взагалі.
Так, добре, дякую, — відповіла вона.
Після цього брифінг продовжився у звичайному режимі.
Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по Дніпру ймовірно балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду.