РС-26 «Рубеж», фото: «Верстка»

https://racurs.ua/ua/n201413-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-mijkontynentalnou-balistychnou-raketou-rubej-zmi.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці перше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

«Рубеж» призначена для доставки ядерних зарядів. Ця російська розробка мала високий ступінь секретності, оскільки порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, повідомляє видання Defence Express.

Ракету почали розробляти ще у 2006 році, але у 2018 році її нібито виключили із програми озброєння до 2027 року. Вважалось, що у рф натомість зосередились на «Іскандер-К».

Проте в липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які й підпадає РС-26 «Рубеж».

Вважається, що РС-26 «Рубеж» створений на базі двох ступенів «Тополь-М». Його розробником є «Московський інститут теплотехніки», а виробником «Воткінський завод», котрий також відповідає ще й за балістичні «Іскандери».

Точні характеристики РС-26 наразі невідомі. Вірогідно, що стартова вага перебуває у межах 40−50 тонн, дальність — до 6000 км, оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні тим, які використовуються у РС-24 «Ярс». Також вважається, що «Рубеж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард».

Джерело: «Українська правда», Defence Express