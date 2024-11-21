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Росіяни вранці 21 листопада атакували Дніпро, фото: Google Maps
У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201411-u-dnipri-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-postrajdaly-dvoie-ludey-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили повітряну атаку по Дніпру.
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В результаті постраждали двоє людей, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована, — зазначили в ОВА.
В результаті сьогоднішньої атаки у Дніпрі:
- пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали;
- є руйнування у гаражному кооперативі — виникла пожежа, понівечені дев’ять гаражів;
- пошкоджене промислове підприємство;
- пошкоджені два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання.
На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту, — розповіли в ОВА.
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