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Ракурс
Росіяни вранці 21 листопада атакували Дніпро, фото: Google Maps

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей — ОВА

21 лис 2024, 11:13
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили повітряну атаку по Дніпру.


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В результаті постраждали двоє людей, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована, — зазначили в ОВА.

В результаті сьогоднішньої атаки у Дніпрі:

  • пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали;
  • є руйнування у гаражному кооперативі — виникла пожежа, понівечені дев’ять гаражів;
  • пошкоджене промислове підприємство;
  • пошкоджені два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання.

На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту, — розповіли в ОВА.

Джерело: Ракурс


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