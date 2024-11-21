Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили повітряну атаку по Дніпру.

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В результаті постраждали двоє людей, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована, — зазначили в ОВА.

В результаті сьогоднішньої атаки у Дніпрі:

На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту, — розповіли в ОВА.