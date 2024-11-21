Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне утром 21 ноября запустили межконтинентальную баллистическую ракету, фото: «Википедия»

Рашисты утром запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету — Воздушные сили

21 ноя 2024, 09:45
999

Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, у період з 05.00 по 07.00 атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, із Астраханської області рф було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.), — вказано в повідомленні.

В результаті:

  • внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101;
  • по інших ракетах — без суттєвих наслідків.

Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров