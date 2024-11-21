Россияне утром 21 ноября запустили межконтинентальную баллистическую ракету, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n201408-rashisty-utrom-zapustili-po-dnepru-mejkontinentalnuu-ballisticheskuu-raketu-vozdushnye-sili.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, у період з 05.00 по 07.00 атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, із Астраханської області рф було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.), — вказано в повідомленні.

В результаті:

внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101;

по інших ракетах — без суттєвих наслідків.

Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.