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Рашисты утром 21 ноября совершили массированную ракетную атаку по Днепру, фото: «Дніпро.Головне»

В Днепре в результате российских обстрелов пострадал центр реабилитации инвалидов

21 ноя 2024, 09:25
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.


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В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людям інформація уточнюється, — зазначив Філатов. — Ми маємо справу з оскаженілими покидьками.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що внаслідок російської повітряної атаки вранці 21 листопада у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та сталися дві пожежі.

Источник: Ракурс


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