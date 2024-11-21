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Ракурс
Рашисти вранці 21 листопада здійснили масовану ракетну атаку по Дніпру, фото: «Дніпро.Головне»

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу постраждав центр реабілітації інвалідів

21 лис 2024, 09:25
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.


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В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людям інформація уточнюється, — зазначив Філатов. — Ми маємо справу з оскаженілими покидьками.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що внаслідок російської повітряної атаки вранці 21 листопада у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та сталися дві пожежі.

Джерело: Ракурс


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