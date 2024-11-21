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Ракурс
Рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Дніпру, фото: gorod.dp.ua

У Дніпрі російська атака пошкодила підприємство, спалахнули дві пожежі — ОВА

21 лис 2024, 08:16
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Ціллю ворога, зокрема, була Дніпропетровщина.


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Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської ОВА.

На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — зазначили в ОВА. — Загроза все ще зберігається. До відбою повітряної тривоги будьте у безпечному місці.

Раніше у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомлялося, що ворог вранці здійснив пуск крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі російського Енгельсу.

Джерело: Ракурс


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