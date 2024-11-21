Рашисты совершили массированную воздушную атаку по Днепру, фото: gorod.dp.ua

https://racurs.ua/n201405-v-dnepre-rossiyskaya-ataka-povredila-predpriyatie-vspyhnuli-dva-pojara-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Ціллю ворога, зокрема, була Дніпропетровщина.

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Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської ОВА.

На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — зазначили в ОВА. — Загроза все ще зберігається. До відбою повітряної тривоги будьте у безпечному місці.

Раніше у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомлялося, що ворог вранці здійснив пуск крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі російського Енгельсу.