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Ракурс
Росіяни вранці 21 листопада запустили міжконтинентальну балістичну ракету, фото: «Вікіпедія»

Рашисти вранці запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету — Повітряні сили

21 лис 2024, 09:45
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, у період з 05.00 по 07.00 атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, із Астраханської області рф було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.), — вказано в повідомленні.

В результаті:

  • внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101;
  • по інших ракетах — без суттєвих наслідків.

Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

Джерело: Ракурс


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