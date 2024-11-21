Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вранці 21 листопада запустили міжконтинентальну балістичну ракету, фото: «Вікіпедія»
Рашисти вранці запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n201408-rashysty-vranci-zapustyly-po-dnipru-mijkontynentalnu-balistychnu-raketu-povitryani-syly.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, у період з 05.00 по 07.00 атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, із Астраханської області рф було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.), — вказано в повідомленні.
В результаті:
- внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101;
- по інших ракетах — без суттєвих наслідків.
Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...