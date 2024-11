Трампу придется искать нового генпрокурора – украинофоб Гетц отказался

Метт Гетц офіційно відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США, куди його висунув Трамп.

.

Про це Гетц написав у своїх соцмережах 21 листопада.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback — and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…