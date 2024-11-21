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Ракурс
Трампу придется искать нового генпрокурора – украинофоб Гетц отказался

Трампу придется искать нового генпрокурора — украинофоб Гетц отказался

21 ноя 2024, 19:58
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Метт Гетц офіційно відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США, куди його висунув Трамп.


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Про це Гетц написав у своїх соцмережах 21 листопада.

Раніше у ЗМІ з’явилися відомості, що на цьому наполягали багато відомих представників істеблішменту Республіканської партії, які були незадоволені рішенням обраного президента.

Не можна гаяти час на непотрібну тривалу сутичку у Вашингтоні. Тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора, — написав конгресмен Гетц.

Трамп пропонував його на посаду глави Мін’юсту і генпрокурора США у своїй адміністрації.

Гетц відомий тим, що саме він у 2023 році ініцюював відставку тодішнього спікера Палати представників однопартійця Кевіна Маккарті.

9 лютого 2023 року 11 конгресменів на чолі саме з Меттом Гетцем внесли на розгляд Палати представників «Резолюцію про втому від України».

У документі містився заклик до президента США Джо Байдена припинити надавати Україні військову і фінансову допомогу, а також заклик до «мирової угоди».

Гетц є затятим трампістом і прихильником усіх ідей MAGA. Підтримує теплі дружні стосунки з одіозною проросійською конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін.

Бурхлива активність конгресмена-трампіста Метта Гетца свого часу призвела не тільки до відставки спікера та паралічу Конгресу, а й до підвішування виділення допомоги Україні в американському бюджеті нового фінансового року.

Источник: Ракурс


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