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Трампу придется искать нового генпрокурора – украинофоб Гетц отказался
Трампу придется искать нового генпрокурора — украинофоб Гетц отказалсяhttps://racurs.ua/n201429-trampu-pridetsya-iskat-novogo-genprokurora-ukrainofob-getc-otkazalsya.htmlРакурс
Метт Гетц офіційно відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США, куди його висунув Трамп.
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Про це Гетц написав у своїх соцмережах 21 листопада.
I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback — and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024
Раніше у ЗМІ з’явилися відомості, що на цьому наполягали багато відомих представників істеблішменту Республіканської партії, які були незадоволені рішенням обраного президента.
Не можна гаяти час на непотрібну тривалу сутичку у Вашингтоні. Тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора, — написав конгресмен Гетц.
Трамп пропонував його на посаду глави Мін’юсту і генпрокурора США у своїй адміністрації.
Гетц відомий тим, що саме він у 2023 році ініцюював відставку тодішнього спікера Палати представників однопартійця Кевіна Маккарті.
9 лютого 2023 року 11 конгресменів на чолі саме з Меттом Гетцем внесли на розгляд Палати представників «Резолюцію про втому від України».
У документі містився заклик до президента США Джо Байдена припинити надавати Україні військову і фінансову допомогу, а також заклик до «мирової угоди».
Гетц є затятим трампістом і прихильником усіх ідей MAGA. Підтримує теплі дружні стосунки з одіозною проросійською конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін.
Бурхлива активність конгресмена-трампіста Метта Гетца свого часу призвела не тільки до відставки спікера та паралічу Конгресу, а й до підвішування виділення допомоги Україні в американському бюджеті нового фінансового року.
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