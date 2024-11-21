Трампу доведеться шукати нового генпрокурора - українофоб Гетц відмовився

https://racurs.ua/ua/n201429-trampu-dovedetsya-shukaty-novogo-genprokurora-ukrayinofob-getc-vidmovyvsya.html

Ракурс

Метт Гетц офіційно відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США, куди його висунув Трамп.

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Про це Гетц написав у своїх соцмережах 21 листопада.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback — and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024

Раніше у ЗМІ з’явилися відомості, що на цьому наполягали багато відомих представників істеблішменту Республіканської партії, які були незадоволені рішенням обраного президента.

Не можна гаяти час на непотрібну тривалу сутичку у Вашингтоні. Тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора, — написав конгресмен Гетц.

Трамп пропонував його на посаду глави Мін’юсту і генпрокурора США у своїй адміністрації.