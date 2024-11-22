Рашисты призывают сдавать жителей ВОТ, чествующих память жертв Голодомора

Рашисты готовятся к репрессии накануне дня памяти жертв Голодомора, фото: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

https://racurs.ua/n201457-rashisty-prizyvaut-sdavat-jiteley-vot-chestvuuschih-pamyat-jertv-golodomora.html

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Російські загарбники намагаються зачистити будь-яку згадку про свій злочин Голодомор, в результаті якого загинули мільйони українців. Тож напередодні дня вшанування жертв Голодомору 23 листопада, ворог вкотре готується до репресій.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу, або проявляти інші ознаки скорботи. Такими залякуваннями ворог хоче стерти в українців національну памʼять, — зазначають у ЦНС.

Крім того, у Старобільську на Луганщині окупанти залучили вчителів до виявлення «неблагонадійних». Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.