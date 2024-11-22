Рашисти закликають здавати жителів ТОТ, які вшановують памʼять жертв Голодомору

Рашисти закликають здавати жителів ТОТ, які вшановують памʼять жертв Голодоморуhttps://racurs.ua/ua/n201457-rashysty-zaklykaut-zdavaty-jyteliv-tot-yaki-vshanovuut-pam-yat-jertv-golodomoru.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються зачистити будь-яку згадку про свій злочин Голодомор, в результаті якого загинули мільйони українців. Тож напередодні дня вшанування жертв Голодомору 23 листопада, ворог вкотре готується до репресій.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу, або проявляти інші ознаки скорботи. Такими залякуваннями ворог хоче стерти в українців національну памʼять, — зазначають у ЦНС.
Крім того, у Старобільську на Луганщині окупанти залучили вчителів до виявлення «неблагонадійних». Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
У Старобільську вчителі у особистих бесідах запитують батьків, чи бажають ті, аби їхні діти вивчали українську мову, — зазначають в ОВА. — Звісно, що на окупованій території відповідні уроки ніхто у шкільну програму повертати не збирається. Педагоги пішли на співпрацю із силовим блоком і таким чином намагаються виявити «неблагонадійних росіян».