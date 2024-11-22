Россияне совершили очередное военное преступление, фото: rg.ru

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Російські загарбники поблизу Вугледара розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ.

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Подія сталася на початку жовтня. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці зс рф здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу м. Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).і