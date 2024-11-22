Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 22 ноября массированно атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы

64 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в течение 22 ноября (ИНФОГРАФИКА)

22 ноя 2024, 19:01
999

Російські загарбники потягом поточної доби 22 листопада із 01.30 атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла.


.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 17.30:

  • протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах;
  • 41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони;
  • ще два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку росії та білорусі;
  • чотири ворожі БПЛА ще перебували в повітряному просторі України.

О 18.48 у Telegram-каналі Повітряних сил з’явилося повідомлення про відбій загрози застосування ворожих ударних БПЛА.

Рашисти 22 листопада масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров