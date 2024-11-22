Рашисти 22 листопада масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n201461-64-voroji-bezpilotnyky-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-protyagom-22-lystopada-infografika.html

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Російські загарбники потягом поточної доби 22 листопада із 01.30 атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 17.30:

протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах;

41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони;

ще два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку росії та білорусі;

чотири ворожі БПЛА ще перебували в повітряному просторі України.

О 18.48 у Telegram-каналі Повітряних сил з’явилося повідомлення про відбій загрози застосування ворожих ударних БПЛА.