Солдат из КНДР заметили на ВОТ Украины, фото: newsradio.com.ua

https://racurs.ua/n201468-severokoreyskih-soldat-zametili-v-mariupole-i-harkovskoy-oblasti-cnn.html

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Північнокорейські «технічні радники» прибули до окупованого росією Маріуполя.

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Про це сьогодні, 22 листопада, повідомляє CNN з посиланням на джерело в українських силах безпеки.

Зазначається, що в Маріуполі північнокорейські військові були одягнені в російську форму. Водночас вони залишаються відокремленими від російських підрозділів: у той час як інші іноземні бійці в російських лавах змішалися з російськими підрозділами, північнокорейці тримаються окремо — зі своїми казармами, їжею, музикою і фільмами.

Джерело CNN також повідомило, що нещодавні українські ракетні удари по території рф були націлені на високопоставленого північнокорейського генерала, проте залишається незрозумілим, чи був він убитий.

Крім того, речник ОТУ «Харків» Євген Романов у коментарі CNN підтвердив, що північнокорейські війська були помічені у Харківській області.

Я можу підтвердити вам, що, згідно з радіоперехопленнями, північнокорейські підрозділи були помічені в Харківській області, — зазначив він.

Інший український військовий, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак також підтвердила, що військові із КНДР вже у Харківській області.

Я бачу, що вони розбиваються на підрозділи, посилюють свої бойові одиниці, накопичують невелику кількість (сил) на передовій", — розповів Кішак. — Вони чекають на погіршення погоди, тому що для ворога це найкращий час для початку штурмових операцій.

Джерело: CNN