рф передала КНДР миллион баррелей нефти. Фото: BBC

https://racurs.ua/n201441-rf-peredala-kndr-million-barreley-nefti-v-obmen-na-voennuu-pomosch-vvs.html

Ракурс

Країна-агресор росія поставила Північній Кореї понад 1 млн барелів нафти.

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Ймовірно, таким чином Москва заплатила Пхеньяну за військову допомогу — озброєння та війська. Однак передача нафтопродуктів КНДР є порушенням санкцій ООН, яке забороняють країнам продавати нафту Північній Кореї, за винятком невеликих партій. Про передачу нафти свідчить аналіз супутникових знімків, проведений некомерційною дослідницькою групою Open Source Centre. Про це повідомило ВВС.

На зроблених супутником світлинах експерти побачили, як понад 12 північнокорейських нафтових танкерів здійснили 43 рейси до нафтового терміналу на Далекому Сході рф за останні вісім місяців 2024 року. На фото видно, як танкери прибувають порожніми, а відходять майже повними.

Перша поставка нафти відбулася 7 березня 2024 року. Фахівці дійшли висновку, що з того часу країна-агресора поставила Північній Кореї більше мільйона барелів нафти — це більш ніж удвічі перевищує річний ліміт. Також це приблизно в 10 разів більше за обсяг, який Москва офіційно передала Пхеньяну в минулому році.

Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що КНДР може направити до 100 тис. військовослужбовців для допомоги росії у війні проти України. Це станеться, якщо співпраця між Північною Кореєю та рф й надалі посилюватиметься.

Джерело: ВВС