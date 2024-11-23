Война в Донбассе. Фото:

https://racurs.ua/n201470-vrag-kolonnami-shturmoval-velikuu-novoselku-situaciya-slojnaya-deepstate.html

Ракурс

Армія рф проводить потужні штурмові дії у Волноваському районі Донецької області.

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Ворог активно наступає на Велику Новосілку та Роздольне. На ці населені пункти противник відправив кілько колон техніки й піхоту. Про це проект DeepState 22 листопада повідомив у Telegram.

Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні ворог штурмував кількома колонами, — йдеться у повідомленні.

Росіяни задіяли щонайменше п’ять одиниць військової техніки у наступі на саму Новосілку, а ще дві — в посадках південніше Роздольного. Шість ворожих машин прорвалися у селище та скинули там російський десант.

Зазначається, що на квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох одиниць техніки на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки.

У DeepState наголосили, що окупанти відчули, що оборона виявилася «не дуже надійною». Через це вони відносно швидко залучили резерви, які, як очікувалося, введуть для наступу в бік Розливу.

Також ворожа армія просунулася біля Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

Нагадаємо, напередодні в DeepState заявляли, що росіяни окупували Дальнє в Курахівській міській громаді Покровського району Донецької області. Також просування військ країни-агресора було зафіксоване у Торецьку та Кураховому, а також біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.