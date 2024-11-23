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Ракурс
Пассажирский поезд. Фото: «Укрзализныця»

Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

23 ноя 2024, 10:20
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Пасажирський потяг зійшов з рейок у Закарпатській області.


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Через падіння каміння з гори електропоїзд був заблокований на перегоні. Попередньо відомо, що дві колісні пари зійшли з рейок. На місці працює бригада залізничників. Про це компанія «Укрзалізниця» 23 листопада повідомила у Telegram.

У компанії наголосили, що швидкість поїзда була нижче дозволеної, тому ніхто не постраждав внаслідок інциденту. Усіх пасажирів до місць призначення доставлять автомобільним транспортом.

Також в «УЗ» додали, що поїзд № 59 сполученням «Київ — Чоп» направлять в об’їзд цієї ділянки.

Нагадаємо, 2 вересня російські загарбники вдарили по інфраструктурі та рухомому складу «Укрзалізниці» в Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.

Источник: Ракурс


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