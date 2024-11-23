Генсек НАТО посетил резиденцию Трампа во Флориде

https://racurs.ua/n201480-gensek-nato-posetil-rezidenciu-trampa-vo-floride.html

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та новообраний президент США Дональдом Трамп зустрілися у п’ятницю, 22 листопада та обговорили низку питань глобальної безпеки.

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Вони зустрілися у Палм-Біч в американському штаті Флорида, де розташований маєток новообраного американського лідера Мар-а-Лаго.

Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Уолцем і членами групи національної безпеки новообраного президента, — ідеться в офіційному повідомленні на сайті Альянсу.

Рютте хотів обговорити з обраним президентом США загрозу зближення КНДР і рф.

Ми все більше бачимо, що Північна Корея, Іран, Китай і, звичайно, росія працюють разом проти України, — казав він.

Напередодні газета WP писала, що Рютте найближчим часом збирається зустрітися з Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.