Мэр Варшавы Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши от провластной «Гражданской коалиции»

https://racurs.ua/n201488-partiya-tuska-obyavila-kandidata-na-vyborah-prezidenta-polshi-v-2025-godu.html

Ракурс

Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься у президенти Польщі від провладної «Громадянської коаліції».

.

На первинних виборах партії Рафал Тшасковський отримав 74,75% голосів, а чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський — 25,25%. Після цього Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього, підтримати Тшасковського.

Президентські вибори в Польщі пройдуть у 2025 році. Чинний президент Анджей Дуда від «Права і справедливості» уже відбув два терміни президентства, тому більше не може балотуватися.

Раніше речник польської опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Рафал Бохенек повідомив, що 24 листопада в Кракові відбудуться громадські збори, на яких партія оголосить про підтримку безпартійного кандидата, очільника Інституту національної пам’яті (ІПН) Кароля Навроцького, на пост президента країни. Про це інформує RMF 24.

За його словами, зустріч відбудеться в залі «Сокіл» — місці, яке, як він підкреслив, є «історичним і особливим для широкого кола польських патріотів», оскільки саме там десять років тому PiS оголосила про кандидатуру Анджея Дуди на президентських виборах.

Бохенек зазначив, що під час зустрічі «буде оголошено рішення про підтримку безпартійного кандидата на посаду президента Республіки Польща, рекомендованого командою, призначеною для цієї мети рішенням політичного комітету».

У виданні зазначили, що партія розглядала кілька кандидатур, включаючи Пшемислава Чернека та Тобіаша Бохенського. Згідно з інформацією, оприлюдненою телеканалом TV Republika, обранцем буде Навроцький, хоча деякі джерела стверджують, що він виступатиме як незалежний кандидат з підтримкою PiS.

Про участь у президентських виборах наступного року раніше оголосили спікер сейму і голова «Польщі 2050» Шимон Головня, Славомір Менцен з «Конфедерації» і Марек Якуб’як з кола «Вільних республіканців».