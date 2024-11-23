Над важной базой ВВС США в Англии заметили неизвестные беспилотники

https://racurs.ua/n201489-nad-vajnoy-bazoy-vvs-ssha-v-anglii-zametili-neizvestnye-bespilotniki.html

Ракурс

Кілька безпілотників були помічені над і поблизу авіабази RAF Лейкенхіт в Англії 20 листопада.

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Про це написало видання he War Zone із посиланням на відповідь на запит про цей інцидент у ВПС США.

Кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру/конфігурації. За БпЛА велося активне спостереження, і керівники установок встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури, — заявив представник ВПС США в Європі — ВПС в Африці (USAFE).

Були непідтверджені повідомлення про те, що для переслідування безпілотників були підняті в небо винищувачі F-15E Strike Eagle, і що це вплинуло на польоти на базі. ВПС не відразу відреагували на ці заяви.

З метою захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об'єкт. Ми продовжуємо стежити за повітряним простором і працюємо з владою приймаючої країни і партнерами місії над забезпеченням безпеки персоналу, об'єктів і майна бази, — повідомили виданню в USAFE.

На базі ВПС США в Лейкенхіті розміщено надзвичайно важливий набір засобів, зокрема, єдине в Європі крило винищувачів четвертого і п’ятого поколінь ВПС США, а також тактичні літаки F-35A і F-15E.