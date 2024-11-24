В россии пожаловались на налет дронов. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n201506-minoborony-rf-zayavilo-o-nalete-dronov-na-chetyre-rossiyskie-oblasti.html

Ракурс

Країна-агресор росія вночі 24 листопада відбивалася від атаки БпЛА.

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Чотири області рф були атаковані нібито українськими безпілотниками. Російська протиповітряна оборона «перехопила і знищила» 34 дрони. Про це заявили в Міністерстві оборони російської федерації.

Зазначається, що над територією Курської області начебто знищено 27 БпЛА, а ще чотири дрони були «перехоплені» над територією Липецької області. Ще два безпілотники «збили» над територією Бєлгородської області та один начебто ліквідували над територією Орловської області.

Водночас губернатор Курської області заявив, що вночі ППО «збили» дві ракети. Проросійські Telegram-канали стверджують, що над Курською областю нібито могли збити ракети ATACMS або Storm Shadow. Підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, 23 листопада в окупованому Бердянську пролунав вибух. Тимчасова влада загарбників заявила про атаку керованою ракетою. А міська військова адміністрація Бердянська заявила про ймовірне влучання в районі порту.