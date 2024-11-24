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Ракурс
Карта: DeepState

Враг имеет продвижение на Курщине и в двух областях Украины — DeepState

24 ноя 2024, 10:49
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Російська армія змогла просунутися вперед на низці ділянок фронту.


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Зокрема, в Донецькій області фіксується просування ворога біля Роздольного, Великої Новосілки, а також Неліпівки на Торецькому напрямку. А на Курахівському напрямку зафіксовано просування загарбників поблизу Іллінців, Романівки, Єлизаветівки і населеного пункту Берстки. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Також на Донеччині противник досяг успіху біля Пушкіного, Юріїного та Петрівки. У Харківській області загарбники просунулися в Кругляківці.

А в Курській області рф загарбницька армія просунулася біля Гордіївки.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

Карта: DeepState

Нагадаємо, напередодні в DeepState повідомляли, що російська армія проводить потужні штурмові дії у Волноваському районі Донецької області. Ворог активно наступає на Велику Новосілку та Роздольне.

Росіяни задіяли щонайменше п’ять одиниць військової техніки у наступі на саму Новосілку, а ще дві — в посадках південніше Роздольного. Шість ворожих машин прорвалися у селище та скинули там російський десант.

Источник: Ракурс


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