США близки к передаче Украине ракет JASSM. Фото:

https://racurs.ua/n201510-ssha-peredadut-ukraine-dalnoboynye-rakety-jassm-reuters.html

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США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM.

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Про включення ракет JASSM до наступного пакета озброєнь для України можуть оголосити ще цієї осені. Однак остаточне рішення ще не ухвалене. Крім того, Україні доведеться почекати кілька місяців, доки розглядатимуть технічні питання. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Американські посадовці вважають, що постачання ракет JASSM Україні може суттєво змінити хід війни, бо збільшиться зону ураження на території росії. Ця далекобійна зброя може «відтіснити» російські плацдарми та склади, що розташовані за сотні кілометрів далі від лінії бойових дій.

Також Reuters пише, що запуск ракет поблизу північного кордону України з росією міг би дозволити Україні уражати військові об'єкти у Воронежі та Брянську, а на півдні — по аеродромах або військово-морських об'єктах в окупованому Криму.

Загалом потенційними цілями можуть стати щонайменше 30 авіабаз та інших об'єктів, які розташовані на відстані близько 300 км на території росії.

Нагадаємо, напередодні французьке МЗС заявило, що Париж дозволив Україні атакувати росію своїми далекобійними ракетами. Збройні сили України можуть атакувати територію країни-агресора лише «в цілях самооборони».

Джерела: Reuters