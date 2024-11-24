Блокирование границы польскими фермерами в Шегинях завершилось

Польские фермеры прекратили блокировку границы, фото: Чеслав Секерский

https://racurs.ua/n201529-blokirovanie-granicy-polskimi-fermerami-v-sheginyah-zavershilos.html

Ракурс

Блокування польськими фермерами руху вантажівкам у пункті пропуску «Медика — Шегині» завершилося.

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Про це сьогодні, 24 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДПСУ.

За інформацією від польської сторони, мітингувальники припинили блокування вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Медика». На даний час польські фермери припинили протест, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Сьогодні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що зустрівся з протестувальниками, які з вчорашнього дня, 23 листопада, блокують цю ділянку кордону.

Згодом він розповів, що вдалося досягти домовленості, згідно з якою, зокрема:

протест у Медиці призупинено;

до вівторка, 26 листопада, фермери передадуть уряду всі вимоги;

після цього Мінагрополітики Польщі матиме два тижні для роботи, аналізу та консультацій;

10 грудня буде представлено відповідний план дій.

Нагадаємо, польські протестувальники на кордоні з Україною вимагали виконання вимог, які пов’язані з угодами Євросоюзу та Меркосур (економічного союзу держав у Південній Америці).