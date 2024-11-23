Блокування кордону: у Шегинях польські фермери обмежують тільки рух фур

https://racurs.ua/ua/n201493-blokuvannya-kordonu-u-shegynyah-polski-fermery-obmejuut-tilky-ruh-fur.html

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Польські фермери обмежують рух лише вантажівок, про блокування інших КПП не йдеться.

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На даний момент від польських колег додаткової інформації про блокування, що може поширитися і на інші пункти пропуску, до нас не надходило. Але пам’ятаємо кілька тижнів тому також анонсувалася акція саме по напрямку пункту пропуску «Шегині», тоді вона не почалася, ці дії польські фермери почали сьогодні, — сказав речник Дрдприкордонслужби України Андрій Демченко.

Демченко порадив водіям вантажних автомобілів переорієнтуватися на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, поки на «Медика — Шегині» триває протест. За його словами, на інших пунктах не блокується рух вантажівок ні на виїзд, ні на в’їзд в Україну.

Причини протесту, який відновився уранці 23 листопада, — невикона вимога зберегти рівень сільськогоспподатку у 2024 році на рівні 2023-го та торговельна угода ЄС із країнами союзу Меркосур.

Попередньо, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. Польські фермери вимагають на кордоні з Україною виконання вимог, які пов’язані з угодами ЄС та економічного союзу держав у Південній Америці.