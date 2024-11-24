Блокування кордону польськими фермерами у Шегинях завершилося

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Польські фермери припинили блокування кордону, фото: Чеслав Секерський
Блокування кордону польськими фермерами у Шегинях завершилосяhttps://racurs.ua/ua/n201529-blokuvannya-kordonu-polskymy-fermeramy-u-shegynyah-zavershylosya.htmlРакурс
Блокування польськими фермерами руху вантажівкам у пункті пропуску «Медика — Шегині» завершилося.
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Про це сьогодні, 24 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДПСУ.
За інформацією від польської сторони, мітингувальники припинили блокування вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Медика». На даний час польські фермери припинили протест, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.
Сьогодні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що зустрівся з протестувальниками, які з вчорашнього дня, 23 листопада, блокують цю ділянку кордону.
Згодом він розповів, що вдалося досягти домовленості, згідно з якою, зокрема:
- протест у Медиці призупинено;
- до вівторка, 26 листопада, фермери передадуть уряду всі вимоги;
- після цього Мінагрополітики Польщі матиме два тижні для роботи, аналізу та консультацій;
- 10 грудня буде представлено відповідний план дій.
Нагадаємо, польські протестувальники на кордоні з Україною вимагали виконання вимог, які пов’язані з угодами Євросоюзу та Меркосур (економічного союзу держав у Південній Америці).