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Ракурс
Польські фермери припинили блокування кордону, фото: Чеслав Секерський

Блокування кордону польськими фермерами у Шегинях завершилося

24 лис 2024, 21:13
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Блокування польськими фермерами руху вантажівкам у пункті пропуску «Медика — Шегині» завершилося.


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Про це сьогодні, 24 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДПСУ.

За інформацією від польської сторони, мітингувальники припинили блокування вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Медика». На даний час польські фермери припинили протест, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Сьогодні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що зустрівся з протестувальниками, які з вчорашнього дня, 23 листопада, блокують цю ділянку кордону.

Згодом він розповів, що вдалося досягти домовленості, згідно з якою, зокрема:

  • протест у Медиці призупинено;
  • до вівторка, 26 листопада, фермери передадуть уряду всі вимоги;
  • після цього Мінагрополітики Польщі матиме два тижні для роботи, аналізу та консультацій;
  • 10 грудня буде представлено відповідний план дій.

Нагадаємо, польські протестувальники на кордоні з Україною вимагали виконання вимог, які пов’язані з угодами Євросоюзу та Меркосур (економічного союзу держав у Південній Америці).

Джерело: Ракурс


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