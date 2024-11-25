Ультраправый кандидат побеждает в первом туре выборов президента Румынии - что известно о Джорджеску

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Опубліковані попередні результати першого туру президентських виборів в Румунії:

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Келін Джорджеску набрав 22,82% (2 093 620), чиннний прем'єр Марчел Чолаку — 19,26% (1 766 728), голова правоцентристської партії «Союз порятунку Румунії» Єлена Ласконі — 19,11% (1 754 890).

Станом на 8.00 25 листопада підраховано 99,66% голосів.

Келін Джорджеску, ультраправий румунський політик-сувереніст, став сенсацією першого туру виборів.

Соціологічні опитування перед голосуванням оцінювали його рейтинг нижче 10%. Але Джорджеску провів активну виборчу кампанію в Інтернеті, насамперед, в TikTok.

Політичну позицію Келіна Джорджеску характеризують як ультраконсервативну і сувереністську, проросійську і антизахідну.

Він, зокрема, стверджував, що членство Румунії в НАТО не дає країні необхідних гарантій безпеки. В інтерв’ю в 2021 році він назвав протиракетний щит НАТО в Девеселу «ганьбою дипломатії» і сказав, що Альянс не захищатиме жодного зі своїх членів, якщо на них нападе росія.

В іншому інтерв’ю він заявив, що Румунія не готова до будь-яких дипломатичних і стратегічних дій, і що її найкращий шанс — «російська мудрість». При цьому він відмовився чітко сказати, чи підтримує він росію.

У пресі критикували Джорджеску за його проросійські заяви, деякі навіть вважали його представником російських інтересів у Румунії.

Російське державне агентство РІА Новини зраділо результатам виборів в Румунії і назвало несподіваного переможця першого туру Келіна Джорджеску «кандидатом, який підтримує росію».

Суперечливими є заяви Джорджеску щодо румунських діячів 1930-першої половини 1940-х років. В листопаді 2020 року Джорджеску заявив, що Іон Антонеску (очільник Румунії під час Другої світової війни) та Корнеліу Зеля Кодряну (творець ультраправого руху «Легіон Архангела Михайла») є героями, через яких «жила національна історія, через них національна історія говорить і говорила, а не через слуг глобалістичних сил, які сьогодні тимчасово правлять Румунією».

Джорджеску п’ять разів пропонували очолити уряд, в тому числі правий рух «Союз об'єднання румунів» AUR. Але керівництво AUR від цього відмовилося, звинувативши Джорджеску в тому, що його проросійська та антинатовська позиція завдала шкоди іміджу партії.

Келін Джорджеску закінчив агрономічний факультет.

До революції — повалення Чаушеску — 1991 року він працював сільськогосподарським інженером у компанії в Фагараші, повіт Брашов, а в 1991 році став головою сенатського комітету з питань навколишнього середовища.

Нині Джорджеску представляє себе експертом зі сталого розвитку та є доцентом Університету Пітешті.

Він був директором Національного центру сталого розвитку, головою Європейського дослідницького центру Римського клубу, директором у Міністерстві закордонних справ, генеральним секретарем у Міністерстві навколишнього середовища та доповідачем у офіс ООН.

У Румунії спостерігається сильна політична напруженість, невдоволення спричиняє рекордна інфляція, яка сягнула 10% 2023 року і зберігається на рівні 5,5%.

У Румунії глава держави визначає зовнішню політику і політику у сфері безпеки, є верховним командувачем збройними силами і бере участь у контролі над розвідслужбами.

Другий тур виборів президента відбудеться 8 грудня, 1 грудня у Румунії будуть пардаментські вибори.