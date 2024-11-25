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В каждой бригаде ВСУ создадут штатное подразделение рекрутинга

В каждой бригаде ВСУ создадут штатное подразделение рекрутинга

25 ноя 2024, 10:23
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Головнокомандувач Збройних сил України визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.


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У Генштабі ЗСУ 25 листопада повідомили, що відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

З ініціативи Генерального штабу ЗС України 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.

Источник: Ракурс


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