У кожній бригаді ЗСУ створять штатний підрозділ рекрутингу

https://racurs.ua/ua/n201538-u-kojniy-brygadi-zsu-stvoryat-shtatnyy-pidrozdil-rekrutyngu.html

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Головнокомандувач Збройних сил України визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

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У Генштабі ЗСУ 25 листопада повідомили, що відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

З ініціативи Генерального штабу ЗС України 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.