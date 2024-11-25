Россияне ударили баллистикой по центру Одессы

Армія рф вранці 25 листопада вдарила ракетою по середмістю Одеси.

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Є постраждалі і пошкодження житлових будинків, заявив очільник ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією від речника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М».

Відомо про шістьох поранених станом на 12.00, повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Навколо щільна житлова забудова, розташована стоматологічна клініка, аптека, жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які будуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини, — зазначив він.