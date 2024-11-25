В беларусь за сутки залетели 38 «шахедов», инфографика: « Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/n201561-rekordnye-38-shahedov-zaleteli-v-belarus-za-sutki-infografika.html

Ракурс

До білорусі за добу 24−25 листопада, залетіли 38 «шахедів», що є абсолютним добовим рекордом.

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Щонайменше один «шахед» було збито, білоруська авіація піднімалася чотири рази. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Щонайменше один шахед долетів до Мозиря, були десятки проходів через «білоруський коридор», а також не менше трьох разів шахеди залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

перший «Шахед» залетів о 13.48 24 листопада в район Комарина з подальшим виходом на Прип’ять о 14.11;

далі «шахеди» залітали в білорусь о 14.04, два о 14.30, о 14.34 (теж два), 21.56, 22.58, 23.06, 23.08, 23.30, 05.03, 05.11, 05.15, 05.29, 05.30, 05.40, 05.55 (два), 05.55 (три), 06.28 (чотири) 06.30, 07.10, 07.24, 07.53, 07.55 (два), 07.55 (два), 08.08 (два), 08.39 (два), 08.49 (два);

шахед, який залетів з Прип’яті до білорусі о 23.08, далі пішов на Наровлю і до 00.05 досяг передмістя Мозиря. Подальша його доля — невідома. Не виключено, що саме його було збито силами ППО ЗС РБ близько 01.00;

за останню добу чергова авіація ВПС РБ піднімалася та літала на південний схід країни чотири рази — о 15.20−16.30, 23.40−01.30, 07.00−09.00 та о 09.00−10.30.