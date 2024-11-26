Российские оккупанты обстреляли село в Николаевской области. Фото: ГСЧС

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Російські окупанти вдарили по мирних населених пунктах Миколаївщини.

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У понеділок, 25 листопада, Ворожа армія дронама атакувала село Солончаки під час роздачі там гуманітарної допомоги. Поранення отримали шестеро людей — два представники гуманітарної місії та четверо місцевих. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 26 листопада повідомив у Telegram.

Однак сьогодні у лікарні помер 30-річний постраждалий. Інші поранені перебувають у важкому стані.

Також учора загарбники з артилерії вели вогонь по акваторії Очаківської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 25 листопада російська армія вдарила балістичною ракетою «Іскандер-М» по середмістю Одеси. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро осіб, є пошкодження житлових будинків.