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Ракурс
Російські окупанти обстріляли село на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Окупанти вдарили по селу на Миколаївщині під час роздачі гумдопомоги — є жертви

26 лис 2024, 10:19
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Російські окупанти вдарили по мирних населених пунктах Миколаївщини.


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У понеділок, 25 листопада, Ворожа армія дронама атакувала село Солончаки під час роздачі там гуманітарної допомоги. Поранення отримали шестеро людей — два представники гуманітарної місії та четверо місцевих. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 26 листопада повідомив у Telegram.

Однак сьогодні у лікарні помер 30-річний постраждалий. Інші поранені перебувають у важкому стані.

Також учора загарбники з артилерії вели вогонь по акваторії Очаківської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 25 листопада російська армія вдарила балістичною ракетою «Іскандер-М» по середмістю Одеси. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро осіб, є пошкодження житлових будинків.

Джерело: Ракурс


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