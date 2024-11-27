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Оккупанты за сутки потеряли 1 тыс. 600 солдат и 48 ББМ. Фото:

Оккупанты за сутки потеряли 1 тыс. 600 солдат и 48 ББМ — Генштаб

27 ноя 2024, 09:19
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Втрати російських окупантів в Україні перевищили 735 тис. військових.


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За минулу добу країна-агресора втратила майже 1 тис. 600 солдатів та офіцерів. Також були знищені 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 14 танків, 84 одиниці автомобільного та чотири — спеціального транспорту. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 27 листопада повідомив у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 735 тис. 410 (+1 тис. 580) осіб,
  • танків — 9 тис. 449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 19 тис. 304 (+48) од,
  • артилерійських систем — 20 тис. 830 (+24) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 255 (+1) од,
  • засоби ППО — 1 тис. 5 (+1) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис. 616 (+64),
  • крилаті ракети — 2 тис. 765 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис. 126 (+84) од,
  • спеціальна техніка — 3687 (+4).

Нагадаємо, днями морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили російських штурмовиків у Курській області, які атакувати українські позиції на двох бронемашинах.

Источник: Ракурс


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