Окупанти за добу втратили 1 тис. 600 солдатів та 48 ББМ. Фото:

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Ракурс

Втрати російських окупантів в Україні перевищили 735 тис. військових.

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За минулу добу країна-агресора втратила майже 1 тис. 600 солдатів та офіцерів. Також були знищені 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 14 танків, 84 одиниці автомобільного та чотири — спеціального транспорту. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 27 листопада повідомив у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 735 тис. 410 (+1 тис. 580) осіб,

танків — 9 тис. 449 (+14) од,

бойових броньованих машин — 19 тис. 304 (+48) од,

артилерійських систем — 20 тис. 830 (+24) од,

РСЗВ — 1 тис. 255 (+1) од,

засоби ППО — 1 тис. 5 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис. 616 (+64),

крилаті ракети — 2 тис. 765 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис. 126 (+84) од,

спеціальна техніка — 3687 (+4).

Нагадаємо, днями морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили російських штурмовиків у Курській області, які атакувати українські позиції на двох бронемашинах.