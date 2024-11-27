В Житомире задержаны российские агенты. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n201607-rossiyskie-agenty-vzorvali-vzryvchatku-u-zdaniya-policii-v-jitomire-foto.html

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Російські агенти вчили теракт біля районного управління поліції у Житомирі.

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Оперативники СБУ та Нацполіції затримали п’ятьох агентів рф, які 20 листопада підірвали вибуховий пристрій у центральній частині міста. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. Зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали із пошуку «швидких грошей». Про це 27 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисники начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили «віддалено» за допомогою мобільного телефону. Крім того, вони встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Усіх п’ятьох терористів вже затримали. Серед зловмисників 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. До теракту він жителів Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років.

Затриманим повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зараз вони перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент російських спецслужб намагався підірвати наряд поліції в центрі Києва. За цей теракт окупанти обіцяли підозрюваному 43-річному мешканцю Київщини 2 тис. дол. винагороди.