Російський агент намагався підірвати наряд поліції. Фото: НПУ

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Агент російських спецслужб намагався підірвати наряд поліції в центрі Києва.

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На замовлення окупантів зловмисник орендував квартиру в Печерському районі й встановив «розтяжку» з бойовою гранатою Ф-1 в оселі. Після цього 17 листопада невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила про домашнє насильство. Про це 27 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

На виклик прибули двоє поліцейських, але в квартирі нікого не було. Відкриття дверей спричинило вибух, але правоохоронці встигли вибігти з квартири. Виявилося, що «дзвінок» жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських.

Росіяни обіцяли підозрюваному 43-річному мешканцю Київщини 2 тис. дол. винагороди. Ще раніше на замовлення ворога чоловік підпалив шафу «Укрзалізниці».

Слідчі СБУ повідомили фігуранту, який зараз перебуває під вартою, про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує 12 років тюрми та конфіскація всього майна.

Нагадаємо, у Вінниці затримали 22-річного баристу, який збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ.