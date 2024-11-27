Украина получила 4,8 млрд дол. от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Украина получила 4,8 млрд. дол. от Всемирного банка. Фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n201610-ukraina-poluchila-4-8-mlrd-dol-ot-vsemirnogo-banka-v-ramkah-proekta-peace.html

Ракурс

Україна отримала 4,8 млрд дол. від Світового банку.

.

Гроші надійшли в межах проекту PEACE. Це найбільший в історії банку інвестиційний проект, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, арговиробників, а також проектів відновлення. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, з початку повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд дол.

Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проекту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів 22 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проекту PEACE.