Подольский мост в Киеве. Фото:

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Подільський мостовий перехід через річку Дніпро відкриють у Києві 1 грудня.

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В найближчу неділю влада дозволить цим мостом рух легкових авто та міського пасажирського транспорту. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва. Проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 27 листопада повідомив у Telegram.

Мер наголосив, що для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим. Зараз мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.

Кличко пообіцяв, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Перешкоджати руху транспорту ці роботи не будуть.

Як відомо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — це один із найбільших обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України, який будують від 1993 року. За планом він має з'єднати Поділ із житловими масивами Воскресенка, Райдужний та Троєщина.

Нагадаємо, у Києві в травні відкрили міст-хвилю, який з'єднує парк «Наталка» та Оболонський острів. Цю пішохідну переправу на столичній Оболоні мали відкрити ще у 2022 році, але початок повномасштабного вторгнення вніс свої корективи.