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Российское представительство в Познани. Фото:

Украина хочет получить помещение российского консульства в Польше — Сибига

27 ноя 2024, 14:19
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Україна попросила Польщу віддати їй російське консульство у Познані.


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Київ зацікавлений у тому, щоб отримати приміщення російського генконсульства у Познані після того, як воно буде закрите. Будівлю закриють, оскільки польська влада визнала дипломатів країни-агресора небажаними особами в цьому місті. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга 27 листопада заявив «Укрінформу».

Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію, — зазначив він.

Сибіга розповів, що Україна вже надіслала Польщі ноту з відповідним запитом й очікує на відповідь.

За словами міністра, у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і та очільник українського МЗС Андрій Сибіга готують масштабне призначення послів. У майже 30 країнах посади послів України наразі вакантні.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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