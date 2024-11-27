В россии падает курс рубля, фото: «Хартия 97»

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Ракурс

Курс російського рубля на міжнародному позабіржевому валютному ринку Forex сьогодні, 27 листопада, вперше з 22 березня 2022 року перевищив показник 120 рублів за євро.

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Згодом він дещо знизився до 119,1 за євро.

Курс рубля до долара сягав 115 рублів за долар, згодом дещо знизившись до 113.

Аналітики прогнозують, що до кінця року рубль може досягти показника 115−120 за долар, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що зараз гравці валютного ринку очікують, якою буде реакція фінансових органів на девальвацію рубля.

Можливі заходи можуть включати збільшення продажів в іноземній валюті центральним банком шляхом коригування параметрів операцій за правилом бюджету та додаткового контролю за капіталом, — зазначили в T-Bank.

За оцінками аналітиків, падіння рубля посилилося новими санкціями проти російського фінансового сектору, які порушили платежі за зовнішню торгівлю, особливо за нафту та газ, створивши фізичний дефіцит валюти на російському ринку.

Більшість великих російських банків зараз перебувають під санкціями США, і тому вони не в змозі здійснювати банківські операції в доларах. Тож єдиний варіант, що залишився для торгівлі іноземною валютою, — це імпорт великих кількостей доларових готівкових коштів.

Вся торгівля доларами та євро перемістилася на позабіржовий ринок після введення західних санкцій на Московську біржу (MOEX). Як результат, торгівля стала нестабільною та непрозорою, більшість банків розкривали дані лише регуляторам, — зазначає агентство.

Багато аналітиків наголошували, що крім нового раунду напруженості із Заходом щодо військових дій росії в Україні та нових фінансових санкцій, не було принципових причин падіння, коли ціни на нафту — основний експорт росії — в цілому стабільні.

Джерело: Reuters