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Ракурс
Украинская разведка уничтожила РЛС «Подлет». Фото: ГУР

ГУР сожгло в Крыму российский «Подлет» стоимостью 5 млн долларов

28 ноя 2024, 17:48
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Українські розвідники знищили російську РЛС в окупованому Криму.


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У четвер, 28 листопада, внаслідок успішної операції ГУР поблизу населеного пункту Котовське на заході півострова було спалено російський радіолокаційний комплекс «Подльот». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

У розвідці зазначили, що мобільна РЛС 48Я6-К1 «Подльот» використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Також ця система видає цілі зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Орієнтовна вартість цієї РЛС становить 5 млн дол.

Українська розвідка знищила РЛС «Подльот». Фото: ГУР

Нагадаємо, у жовтні на Краматорському напрямку Сили оборони України знищили сучасну радіолокаційну станцію «Гармонь-М», яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей. Ця РЛС є важливим компонентом сучасних систем ППО й може виявляти повітряні цілі на відстані до 45 км.

Источник: Ракурс


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